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المقاتلات التركية تقصف مواقع حزب العمال في إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

المقاتلات التركية تقصف مواقع حزب العمال في إقليم كردستان

10:46 م الخميس 21 سبتمبر 2017

المقاتلات التركية تقصف مواقع حزب العمال في إقليم كردستان

المقاتلات التركية تقصف مواقع حزب العمال في إقليم ك

العراق - (د ب أ):

أفاد مصدر بحزب العمال الكردستاني اليوم الخميس بقيام المقاتلات التركية بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان.

وقال الناطق باسم مسلحي حزب العمال بإقليم كردستان ببختيار دوكان لوكالة الانباء الالمانية، مساء اليوم إن "المقاتلات التركية مستمرة في قصفها لقريتي زاركلي وبوكريسكان التابعتين لناحية ورتى منذ مساء اليوم".

وأكد دوكان أن "القصف الجوي التركي لم يلحق اية اضرار بمسلحي الحزب، ولكنها ألحقت اضرارا جسيمة بممتلكات المدنيين في المنطقة".

يذكر أن حكومة اقليم كردستان ادانت أمس الاربعاء في بيان صحفي القصف التركي على منطقتي نيرو وريكان التابعتين لقضاء اميدي، والذي ادى بحسب البيان إلى مقتل سبعة مواطنين مدنيين في المنطقتين.

وطالب البيان التركية "بالكف عن قصف القرى والمناطق الاهلة بالسكان واحترام علاقات الجيرة مع اقليم كردستان".

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