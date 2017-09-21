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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطوير العلاقات الاقتصادية

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطوير العلاقات الاقتصادية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطوير العلاقات الاقتصادية

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التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، خواجة محمد آصف وزير خارجية باكستان، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية الأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا جهود الإعداد للجنة المشتركة بين البلدين، وبما يعكس رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنقيب عن الغاز الطبيعي، إضافة إلى دعم مرشحي البلدين في المحافل الدولية، وتطلع لدعم باكستان لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل الوضع في اليمن وسوريا وليبيا.

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