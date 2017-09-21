محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات ووحدات صحية ويحيل المتغيبين للتحقيق (صور)

أسيوط -​ أسامة صديق:​

فاجأ المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مستشفيات مركزي صدفا وأبو تيج وعدد من الوحدات الصحية بقرى مركز صدفا، بزيارة تفقدية، رافقه فيها الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، ومحمد فرغلي، رئيس مركز صدفا وحسين كشك رئيس مركز أبو تيج.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة توافر الخدمات الطبية لمواطني المحافظة بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وتواجد الأطباء​​ وأعضاء هيئة التمريض بشكل كاف لمساعدة المرضى من أبناء المحافظة بتقديم الخدمة الطبية اللازمة في وقتها، مع ضرورة توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة.

وقال ياسر الدسوقي: "إن الزيارة المفاجئة تأتي بهدف التعرف على المشكلات التي تعاني منها المستشفيات العامة والمركزية في محافظة أسيوط، والعمل على حلها بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأكد أنه لابد من الارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع، بتقديم خدمات تثقيفية ووقائية وعلاجية متكاملة طبقا لأفضل المعايير الصحية".

وقرر الدسوقي، تحويل عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض غير المتواجدين أثناء فترة النوبتجية بمستشفى صدفا، للشئون القانونية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تفقد محافظ أسيوط الوحدة الصحية بقرية بني فيز، التابعة لمركز صدفا، واطمأن على سير العمل، كما تفقد الوحدة الصحية بقرية أولاد إلياس، وقرر تحويل الطبيب المسئول للشئون القانونية للتحقيق، بسبب غيابه عن أداء مهام عمله، مع استدعاء المسئول الأول عن الوحدة الصحية لمعرفة أسباب القصور وذلك بعدما اطمأن على عمل ثلاجات الأمصال وتواجد الأمصال اللازمة.

وقال محافظ أسيوط، إن عمل المستشفيات العامة لا يرتبط بأيام الإجازات؛ لأن المريض لن ينتظر أيام العمل الرسمية للبحث عن علاج لمرضه، مطالبًا كافة المسئولين في مواقعهم بتحمل مسئولياتهم نحو مواطني المحافظة.

كما استمع محافظ أسيوط، إلى شكاوى الأهالي من عدم وجود أطباء متخصصين في النساء والتوليد والجراحة والتخدير بمستشفى صدفا المركزي وشدد على وكيل وزارة الصحة بمراجعة كافة النوبتجيات والعمل على إيجاد بدائل للقيام بمسئولياتها تجاه أبناء المحافظة.

