أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات ووحدات صحية ويحيل المتغيبين للتحقيق (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يتفقد مستشفيات ووحدات صحية ويحيل المتغيبين للتحقيق (صور)

10:20 م الخميس 21 سبتمبر 2017

  • عرض 27 صورة

    77ff3ad6ed.jpg

  • عرض 27 صورة

    f6b2df8219.jpg

  • عرض 27 صورة

    ed7a3576af.jpg

  • عرض 27 صورة

    fc739aa8cf.jpg

  • عرض 27 صورة

    7e96183b98.jpg

  • عرض 27 صورة

    96c7425fe8.jpg

  • عرض 27 صورة

    86b6497e5d.jpg

  • عرض 27 صورة

    eef94ea110.jpg

  • عرض 27 صورة

    d522a8c865.jpg

  • عرض 27 صورة

    33130b2e6a.jpg

  • عرض 27 صورة

    1d477e09a2.jpg

  • عرض 27 صورة

    140a544a94.jpg

  • عرض 27 صورة

    e4dae36422.jpg

  • عرض 27 صورة

    6a01b12c81.jpg

  • عرض 27 صورة

    4d73a7a022.jpg

  • عرض 27 صورة

    66f808f139.jpg

  • عرض 27 صورة

    8085c9a55e.jpg

  • عرض 27 صورة

    efee6a527a.jpg

  • عرض 27 صورة

    397dabd611.jpg

  • عرض 27 صورة

    498f6358cc.jpg

  • عرض 27 صورة

    72559413d9.jpg

  • عرض 27 صورة

    ac0633772e.jpg

  • عرض 27 صورة

    8a8931fd42.jpg

  • عرض 27 صورة

    753df73428.jpg

  • عرض 27 صورة

    d1a70d6c37.jpg

  • عرض 27 صورة

    7e2d53b4b0.jpg

  • عرض 27 صورة

    26c4584b19.jpg

إعادة الألبوم

في مدرسة الموسيقى بمطرانية سمالوط..

الألبوم التالى

في مدرسة الموسيقى بمطرانية سمالوط.. "لا تهمل موهبتك" - صور

أسيوط -​ أسامة صديق:​
فاجأ المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مستشفيات مركزي صدفا وأبو تيج وعدد من الوحدات الصحية بقرى مركز صدفا، بزيارة تفقدية، رافقه فيها الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، ومحمد فرغلي، رئيس مركز صدفا وحسين كشك رئيس مركز أبو تيج.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة توافر الخدمات الطبية لمواطني المحافظة بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وتواجد الأطباء​​ وأعضاء هيئة التمريض بشكل كاف لمساعدة المرضى من أبناء المحافظة بتقديم الخدمة الطبية اللازمة في وقتها، مع ضرورة توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة.

وقال ياسر الدسوقي: "إن الزيارة المفاجئة تأتي بهدف التعرف على المشكلات التي تعاني منها المستشفيات العامة والمركزية في محافظة أسيوط، والعمل على حلها بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأكد أنه لابد من الارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع، بتقديم خدمات تثقيفية ووقائية وعلاجية متكاملة طبقا لأفضل المعايير الصحية".

وقرر الدسوقي، تحويل عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض غير المتواجدين أثناء فترة النوبتجية بمستشفى صدفا، للشئون القانونية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما تفقد محافظ أسيوط الوحدة الصحية بقرية بني فيز، التابعة لمركز صدفا، واطمأن على سير العمل، كما تفقد الوحدة الصحية بقرية أولاد إلياس، وقرر تحويل الطبيب المسئول للشئون القانونية للتحقيق، بسبب غيابه عن أداء مهام عمله، مع استدعاء المسئول الأول عن الوحدة الصحية لمعرفة أسباب القصور وذلك بعدما اطمأن على عمل ثلاجات الأمصال وتواجد الأمصال اللازمة.

وقال محافظ أسيوط، إن عمل المستشفيات العامة لا يرتبط بأيام الإجازات؛ لأن المريض لن ينتظر أيام العمل الرسمية للبحث عن علاج لمرضه، مطالبًا كافة المسئولين في مواقعهم بتحمل مسئولياتهم نحو مواطني المحافظة.

كما استمع محافظ أسيوط، إلى شكاوى الأهالي من عدم وجود أطباء متخصصين في النساء والتوليد والجراحة والتخدير بمستشفى صدفا المركزي وشدد على وكيل وزارة الصحة بمراجعة كافة النوبتجيات والعمل على إيجاد بدائل للقيام بمسئولياتها تجاه أبناء المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - أعمال مكثفة لإزالة الحفر والمطبات وتمهيد الطرق بأسيوط

    أخبار

  • بالصور - اجتماع لبحث استعدادات مواجهة السيول في أسيوط

    أخبار

  • بالصور - بالإنشاد والتواشيح.. أسيوط تحتفل بالعام الهجري الجديد

    أخبار

  • إنهاء الاستعداد للمدارس وتفعيل مبادرة "محافظة بلا دروس خصوصية" بأسيوط

    أخبار

إعلان

f74889877e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات