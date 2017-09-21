عبد الحفيظ : الأهلى يخوض مرانه الأساسى على ملعب رادس

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن سعد سمير شارك في جزء بسيط من مران الخميس وشعر ببعض الإجهاد وهو ما دفع الجهاز الفني لإراحته.

وقال مدير الكرة، أن الفريق خاض مرانه الأول في ملعب فرعي الخميس وسيؤدي الأهلي مرانه الرئيسي يوم الجمعة على ملعب رادس.

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ووجه مدير الكرة الشكر للسفير المصري في تونس الذي حرص على تذليل كافة العقبات وتمنى أن تخرج المباراة في شكل يليق بمكانة واسم الفريقين.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة هامة على ملعب رادس يوم السبت المقبل أمام الترجي التونسي في اطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.