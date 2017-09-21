مدرب إنبي بعد الخسارة من بتروجت: تشيلسي خسر 3 مباريات وفاز بالدوري

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قال طارق عبد الله، المدرب العام لفريق إنبي، إن الاخطاء الفردية تسببت في خسارة فريقه أمام بتروجيت، اليوم الخميس، على ملعب «بتروسبورت».

وأضاف «عبد الله»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، إن إنبي سيطر على المباراة وأضاع أكثر من فرصة محققة، لكن بتروجيت نجح في خطف هدف من خطأ لعمرو الحلواني، والحارس علي لطفي، قبل تعزيز النتيجة في الشوط الثاني، وهو ما صعب اللقاء على فريقه.

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واستبعد، صدور أى قرارات من مجلس ادارة النادي تجاه الجهاز الفني، خاصة أن الفريق مازال في بداية الموسم، كما أنه قدم أداء جيد أمام وادي دجلة، وبتروجيت ولم يحالفه التوفيق، معلقًا: «تشيلسي السنة اللي فاتت اتغلب 3 مباريات في بداية الدوري، وخد البطولة في الآخر».