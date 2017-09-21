أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بمشاركة «كهربا».. الاتحاد يتعادل مع الهلال في الدوري السعودي

Google+ Print
بمشاركة «كهربا».. الاتحاد يتعادل مع الهلال في الدوري السعودي بمشاركة «كهربا».. الاتحاد يتعادل مع الهلال في الدوري السعودي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهت مباراة اتحاد جدة والهلال، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى السعودى «دورى جميل».

وبادر فريق اتحاد جدة بالتسجيل عندما نجح لاعبه فهد المولد من إحراز الهدف الاول فى الدقيقة الـ12، قبل أن يتعادل اللاعب كارلوس إدواردو لفريق الهلال فى الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول.

وشهد اللقاء إهدار المصرى محمود عبد المنعم كهربا والمحترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى للعديد من الفرص حرمت فريقه من الفوز فى هذه المباراة التى كانت قريبة منه.

شاهد أيضا

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة الـ4 فى المرز الثامن، بينما إرتفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ10 فى صدارة جدول التريب لدورى جميل للمحترفين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي