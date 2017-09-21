بمشاركة «كهربا».. الاتحاد يتعادل مع الهلال في الدوري السعودي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهت مباراة اتحاد جدة والهلال، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدورى السعودى «دورى جميل».

وبادر فريق اتحاد جدة بالتسجيل عندما نجح لاعبه فهد المولد من إحراز الهدف الاول فى الدقيقة الـ12، قبل أن يتعادل اللاعب كارلوس إدواردو لفريق الهلال فى الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول.

وشهد اللقاء إهدار المصرى محمود عبد المنعم كهربا والمحترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى للعديد من الفرص حرمت فريقه من الفوز فى هذه المباراة التى كانت قريبة منه.

شاهد أيضا

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد اتحاد جدة إلى النقطة الـ4 فى المرز الثامن، بينما إرتفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ10 فى صدارة جدول التريب لدورى جميل للمحترفين.