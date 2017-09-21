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تنفيذ 307 أحكام قضائية وضبط 172 مخالفة مرافق بأسوان

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 307 أحكام قضائية وضبط 172 مخالفة مرافق بأسوان

10:07 م الخميس 21 سبتمبر 2017

تنفيذ 307 أحكام قضائية وضبط 172 مخالفة مرافق بأسوان

أرشيفية- حملة للمرافق بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، حملة أمنية مكبرة لتنفيذ الأحكام وضبط مخالفات المرافق، تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان.

وأسفرت حملة تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 307 أحكام، منهم 100 حكم حبس جزئي، و10 أحكام حبس مستأنف، و118 حكم غرامات و79 حكم مخالفات.

فيما ضبطت حملة المرافق، 129 مخالفة متنوعة حالة رفـع إشغالات بالطريق العام، و43 مخالفة مضبوطات إشغال طريق جرى رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

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