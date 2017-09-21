ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمنزل في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجحت مباحث القليوبية، في القبض على مزارع ونجليه وشخص آخر، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزلهم بقرية زاوية بلتان دائرة مركز طوخ.

جرى التحفظ على المتهمين والمنزل وأدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغًا من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالحفر داخل منزله بحثًا عن الآثار، وأخطر اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فشكل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل فريق البحث إلى أن المتهمين مقيمون بقرية زاوية بلتان، ويحفرون في منزل ملك "السيد ع ب" 50 سنة، مزارع، وداهمت قوات الأمن المنزل، وألقي القبض على صاحب المنزل ونجليه "هاني" 19 سنة و"سامح" 23 سنة، و"عاطف. ف. م" أثناء قيامهم بالحفر.

كما ألقي القبض على شخص آخر يدّعي أنه "دجال" للقيام بإرشادهم عن مكان الآثار.

جرى القبض عليهم جميعًا، والتحفظ على المنزل وتولت النيابة التحقيق.