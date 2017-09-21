"الوطنية للإعلام" تهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد
"الوطنية للإعلام" تهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد
10:11 م الخميس 21 سبتمبر 2017
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
القاهرة- أ ش أ:
تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، متمنياً من الله عز وجل أن يبارك جهودهما ويسدد خطاهما لما فيه الخير لمصر وشعبها وتحقيق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء.
كما هنأ زين جميع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام وقياداتها بالعام الهجري الجديد، متمنياً أن يوفقهم الله في عملهم والسعي لتقديم محتوى إعلامي يسهم بدوره في التنمية ويساند الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وأن يكون عامًا جديدًا نحقق فيه الإصلاح والتطوير الذي يهدف إلى مصلحة الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها.
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