الحوثيون يعلنون العفو عن صحفي يمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الخميس، قرارا بالعفو عن صحفي يمني مختطف لديهم، سبق أن حكموا عليه بالإعدام قبل خمسة أشهر.

وقالت وكالة الانباء سبأ التابعة للحوثيين، إن صالح الصماد، رئيس ما يسمى بــ" المجلس السياسي الأعلى" المشكل من الحوثيين وحلفائهم من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أصدر قرارا قضى بالعفو عن الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي، من العقوبة المحكوم بها عليه.

وأضاف نص القرار أنه " يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

وفي أبريل الماضي، كانت المحكمة الابتدائية الجزائية بصنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، قد قضت بإعدام الجبيحي (حوالي 60 عاما) بعد أشهر من اختطافه، والزج به بأحد سجون الجماعة بتهمة ما وصفته المحكمة التخابر مع "دول العدوان " في إشارة إلى دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية.