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وزير الخارجية الروسي : نحيي جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الروسي : نحيي جهود لحل القضية الفلسطينية

09:56 م الخميس 21 سبتمبر 2017

وزير الخارجية الروسي : نحيي جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

نيويورك - (أ ش أ)

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بجهود مصر لحل القضية الفلسطينية، قائلا "نعلق أهمية كبرى على الوحدة الفلسطينية ونحيي جهود مصر في هذا الإطار".

وقال لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72، إن على استعداد للتعاون بكل الوسائل في إطار المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كشريكة للجنة الرباعية وجامعة الدول العربية.

وحول الأوضاع في كييف، قال لافروف، إن السطات في أوكرانيا بدأت تستحدث خطط جيدة حتى تتملص من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية "ميسنك" التي صدرت في فبراير 2015 وتعتمدها الأمم المتحدة، مضيفا أننا نهدف إلى العمل بحلول مقبولة للطرفين لتنفيذ الاتفاقية.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق مبادرات إيفاد بعثة أممية للمساهمة في حماية المراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد طرح مشروع قرار يتناول هذه المسألة على مجلس الأمن، منوها بأن الاقتراح الروسي سوف يساهم في تسوية الأمورفي أوكرانيا.

ودعا لافروف إلى عدم استخدام ذريعة حرية التعبير عن الرأى لدعم المتطرفين الذين ينادون بأفكار "النيو نازية"، مطالبا في الوقت ذاته بتعزيز التناغم الثقافي والدولي، كما أن القضاء على التسامح ونشر الكراهية يساعد المتطرفين في تدمير المبادئ الثقافية.

ورأى لافروف أن فرض الجزاءات أحادية الطرف أمر غير مشروع ويقوض من الطبيعة الجماعية للجهود الدولية، قائلا :" نرفض العقوبات التى تفرضها واشنطن على إيران".

وأكد لافروف أن روسيا تتطلع لدوركبير في مكافحة الإرهاب، داعيا الأمم المتحدة إلى السعي لاحلال الأمن والمساواة في المجال الرقمي، مضيفا أننا قد أعددنا في هذا الصدد مبادرة تتعلق بمكافحة القرصنة، والجرائم التي ترتكب عبر الانترنت.

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرور إقامة نظام عالمي ديمقراطي متعدد الاقطاب يراعي الهويات الثقافية والحضارية في العالم ويتكيف الجميع معه.

ودعا لافروف إلى احترام التنوع الثقافي في العالم و احترام مصالح كل الدول من خلال شراكة منفتحة.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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