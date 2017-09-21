القوات السورية توسع نطاق سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر الفرات

دمشق - (أ ش أ)

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس أن القوات السورية في دير الزور وسعت نطاق سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر الفرات، بعد القضاء على آخر تجمعات مسلحي (داعش) في قرية (مراط)، فيما حققت وحدات أخرى من الجيش تقدما ملحوظا في ملاحقة عناصر التنظيم على اتجاه بلدة خشام ومنطقة حويجة صكر.

وأشارت القناة إلى أن وحدات من الجيش شنت خلال الساعات الماضية عمليات ناجحة ضد تنظيم (داعش) بالريف الغربي أحكمت خلالها السيطرة الكاملة على قرية (البويطية وبلدة التبني) بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وكانت وحدات من الجيش سيطرت، بإسناد جوي أمس، على عدد من القرى والمزارع في محيط بلدة (التبني) بالريف الغربي، وذلك بعد تدمير آخر تحصينات "داعش" فيها.

هذا، وقام تنظيم داعش خلال اليومين الماضيين بنقل معظم عناصره الأجنبية مع عائلاتهم من أحياء مدينة دير الزور إلى الريف الشرقي.