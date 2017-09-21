محكمة تركية توجه تهمة الإرهاب إلى 14 محامياً

أنقرة - (أ ش أ)

وجهت محكمة في مدينة إسطنبول التركية اليوم تهمة الإرهاب الى 14 محاميا يتولون الدفاع عن اثنين من المدرسين المضربين عن الطعام منذ 6 شهور.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن السلطات التركية قامت بفصل هذين المدرسين في إطار حملة تطهير واسعة ضد المتعاطفين مع المعارض التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في منتصف العام الماضي.

وأشارت (روسيا اليوم) الى أن السلطات التركية قامت باحتجاز هؤلاء المحامين لمدة يومين قبيل بدء محاكمة المدرسين في وقت سابق من الشهر الجاري، ثم وجهت محكمة أسطنبول اليوم إلى المحامين الـ 14 تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح (حزب تحرير الشعب الثور) ذي الاتجاهات الماركسية، وأمرت بإيداعهم وراء القبضان.