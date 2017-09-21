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الشرطة البريطانية تطلق سراح مشتبه به على خلفية هجوم مترو لندن

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تطلق سراح مشتبه به على خلفية هجوم مترو لندن

09:43 م الخميس 21 سبتمبر 2017

الشرطة البريطانية تطلق سراح مشتبه به على خلفية هجوم مترو لندن

الشرطة البريطانية

لندن - (د ب أ):

أطلقت الشرطة البريطانية سراح مشتبه به، على خلفية الهجوم الإرهابي الذى وقع الأسبوع الماضي في محطة لمترو الأنفاق في لندن، دون أن توجه إليه أي اتهام، وذلك بعد أن اعتقلت شخصا سادسا في القضية في وقت سابق اليوم الخميس.

وقالت الشرطة إنها أطلقت سراح رجل، 21 عاما، كان محتجزاً في منطقة هونسلو بغرب لندن يوم السبت الماضي دون توجيه أي تهمة إليه.

وكانت شرطة العاصمة قد أعلنت في بيان لها في وقت سابق اليوم الخميس، انه تم اعتقال شاب، 17 عامًا، فى ثورنتون هيث، بجنوب لندن.

وقال دين هايدون، مدير وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "لا يزال يجري تحقيق سريع، وقد حدث قدر كبير من النشاط منذ هجوم يوم الجمعة الماضية".

وأضاف هايدون: "نتحفظ الآن على خمسة رجال، وما زال البحث مستمرا في أربعة عناوين".

وقال هايدون "إن المحققين يجرون تحقيقات واسعة للوصول إلى الحقائق الكاملة التي تكمن وراء الهجوم"، مضيفا أنه من المرجح أن تستغرق عمليات البحث "عدة أيام حتى تكتمل".

وجاءت عملية الاعتقال السادسة بعد أن قالت الشرطة أمس الأربعاء إنها اعتقلت رجلا، 48 عاما، وشابا 30 عاما، في نيوبورت في ويلز عقب اعتقال رجل، 25 عاما، في البلدة يوم الثلاثاء.

وكان مشتبه به 18 عامًا من منطقة لندن هو أول شخص يتم اعتقاله بعد انفجار قنبلة بدائية الصنع بمحطة بارسونز جرين في لندن يوم الجمعة الماضية.

وأصيب حوالى 30 شخصًا عندما انفجرت قنبلة بدائية محشوة بالمسامير ومادة ثلاثي أكسيد التريبراكسيد المتفجرة بشكل جزئي على متن قطار مزدحم خلال ساعة الذروة الصباحية.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، إلا أن الشرطة حذرت من أن مثل هذه الادعاءات "روتينية" سواء كانت أم لم تكن لها علاقة سابقة بالأفراد المتورطين".

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