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شكري يبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع وزير الخارجية السوداني

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مصراوي Masrawy

شكري يبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع وزير الخارجية السوداني

09:41 م الخميس 21 سبتمبر 2017

شكري يبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع وزير الخارجية السوداني

شكري يبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع وزير الخا

(مصراوى):

ألتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إبراهيم غندور وزير خارجية السودان على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث بحث معه التعاون الثنائي بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطلع الدائم لتطوير التعاون الثنائي بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير شكري، بأن مصر تحرص على متابعة نتائج كافة اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، مشيرا إلى الدور الهام لتلك اللجان في تذليل كافة العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لإنعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر 2018.

وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين ناقشا التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية، وعددا من الموضوعات القنصلية بهدف تذليل كافة العقبات أمام حركة مواطني البلدين، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين.

كما ناقش الوزيران ملف مياه النيل وسد النهضة، حيث أكد الوزير شكري خلال الاجتماع على أهمية متابعة نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية الأخير بالسودان من أجل ضمان الإنتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاجتماع تناول أيضا التنسيق المشترك في المحافل الدولية وأهمية دعم مرشحي البلدين للمناصب الدولية خاصة تطلع مصر لدعم السودان لترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك شملت الوضع في ليبيا وسوريا واليمن وتأثيراتها علي أمن واستقرار البلدين.

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مصراوي Masrawy

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