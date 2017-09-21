أمريكا تخصص مساعدات لليمن وجنوب السودان ونيجيريا والصومال

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات إنسانية إضافية لدول تعاني من العنف والمجاعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت السلطات الأمريكية، في الإعلان الصادر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الشريحة الجديدة وتبلغ 575 مليون دولار لليمن وجنوب السودان ونيجيريا والصومال ترفع المبالغ الأمريكية للدول الأربعة في عام 2017 إلى نحو 5ر2 مليار دولار.

وقال مارك جرين ،مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنه "بهذا التمويل الجديد، تقدم الولايات المتحدة مساعدة غذاء وتغذية ورعاية صحية لإنقاذ الحياة ،ونظم صرف صحي محسنة، وملاجئ طوارئ وحماية للجماعات الأكثر عرضة للتأثر بالصراعات".

وتشمل المساعدة الأمريكية أجهزة لسلامة مياه الشرب، ودعم الصحة وأدوات نظافة للتعامل مع الكوليرا وأمراض أخرى والوقاية منها.

وتعاني الدول الأربعة جميعها من تفشي وباء الكوليرا في خضم حروب أهلية وقتال ومجاعة. وتعاني جنوب السودان حاليا بشكل حاد من الجفاف الذي تفاقم جراء الصراع السياسي القائم منذ فترة طويلة.