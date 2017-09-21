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رئيس وزراء كندا: لا يمكن لأي بلد الانسحاب من اتفاقية تغير المناخ

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مصراوي Masrawy

رئيس وزراء كندا: لا يمكن لأي بلد الانسحاب من اتفاقية تغير المناخ

09:46 م الخميس 21 سبتمبر 2017

رئيس وزراء كندا: لا يمكن لأي بلد الانسحاب من اتفاقية تغير المناخ

رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو

نيويورك - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو مجددا، اليوم الخميس، التزام بلاده باتفاق باريس المناخي، قائلا للجمعية العامة للأمم المتحدة إن ظاهرة الاحتباس الحراري قضية لمست جميع الدول وكل الشعوب.

وقال ترودو "لا توجد دولة على هذا الكوكب تستطيع الانسحاب بعيدا عن تحدي تغير المناخ وواقعه"، مؤكدا على تعليقاته أثناء توقيع الاتفاقية "اننا جميعا قلقون بكل معنى الكلمة".

وتعاني مجتمعات السكان الأصليين في كندا من آثار ذوبان الجليد الدائم وتزايد الظروف الخطرة للسفر والصيد.

وقال ترودو إن تغيير المناخ هو "تحد مشترك" على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف ترودو "إننا نتحمل مسؤولية رعاية أفضل للبيئة التي نتقاسمها جميعا".

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