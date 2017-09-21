نقابة الصيادلة تكرم رموزها وأبناء أعضائها المتفوقين في احتفالية بجامعة القاهرة

كتب – أحمد جمعة:

كرمت نقابة الصيادلة، أبناء أعضائها المتفوقين بمراحل التعليم المختلفة ورموز المهنة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

شمل التكريم 650 تلميذا من مراحل التعليم المختلفة (ابتدائي- إعدادي - ثانوي) وأوائل طلبة كليات الصيدلة وعددا من رموز المهنة والإعلاميين.

من جانبه، قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، خلال الاحتفال، إن عمله كطبيب كان دائما مرتبطا بالصيادلة والدواء ، وعندما كان يعمل مساعدا لوزير الصحة تعاون مع نقيب الصيادلة وقتها ، وعندما تولى منصب وزير الصحة كان يستزيد من خبرات الصيادلة ، كما تعاون مع دكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة للصيدلة وقتها.

حضر الاحتفال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، والدكتور عادل عدوي، والدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور طارق سالمان، وشخصيات عامة وخبراء في مجال الصيدلة.