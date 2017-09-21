شعبة الدواجن: لا يوجد رقابة على الأسواق كي نضبط الأسعار

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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار البيض شهدت انخفاضًا في المزارع، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 37 جنيه بعد 41 جنيهًا، موضحًا أن الدواجن أيضًا شهدت انخفاضًا في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلو إلى 24 جنيهًا.

وشدّد السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، على ضرورة وجود أجهزة رقابية لمراقبة الأسواق، مستكملًا: «للأسف الشديد السوق المصري ليس له آليات ومعايير نستطيع من خلالها ضبط الأسعار في كل السلع».

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وأشار إلى أنه ليس هناك بورصة دواجن حقيقية تستطيع تحديد تكلفة الإنتاج والسعر المناسب، موضحًا أن الحلقات الوسيطة تلعب دورًا في رفع الأسعار، داعيًا إلى «ضرورة تثبيت سعر الأعلاف لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وعليه يتم تثبيت سعر الكتكوت».