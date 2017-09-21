أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الكنيسي: السيسي مش بينام.. ونفسه يحقق أحلام كل مواطن

Google+ Print
الكنيسي: السيسي مش بينام.. ونفسه يحقق أحلام كل مواطن الكنيسي: السيسي مش بينام.. ونفسه يحقق أحلام كل مواطن

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي حمدي الكُنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، إن الرئيس عبد الفتاح ، لديه قدر من الحماس الهائل، مستكملًا: «السيسي مش بينام، ولا بيخلي الناس اللي معاه يناموا، وأحدهم اشتكى لي، قالي إحنا بنصحى الفجر لآخر الليل».

أضاف الكُنيسي، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، «السيسي نفسه يحقق كل الأحلام اللي في ذهنه، واللي في أذهان كل مواطن، حيث أن شعبنا العظيم قام بإنجازات لا يضاهيه فيها أي شعب، شعب أبهر العالم كله».

واصل: «السيسي يختصر الزمن لتحقيق كل أحلام المواطنين، عايز اللي يتعمل في سنة يتعمل في شهرين، اليوم عنده بيبدأ من صلاة الفجر لآخر الليل.. السيسي رجل منتهى اليقظة والخبرة».

شاهد أيضا

استكمل: «الرئيس أجرى 82 لقاء خلال رحلته لنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ72، وكل لقاء يسبقه إعداد نفسي وذهني ومعلوماتي، خاصةً أن بعض هؤلاء لا يحملون نوايا حسنة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا