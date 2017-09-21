الكنيسي: السيسي مش بينام.. ونفسه يحقق أحلام كل مواطن

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قال الإعلامي حمدي الكُنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه قدر من الحماس الهائل، مستكملًا: «السيسي مش بينام، ولا بيخلي الناس اللي معاه يناموا، وأحدهم اشتكى لي، قالي إحنا بنصحى الفجر لآخر الليل».

أضاف الكُنيسي، خلال حوار له عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، «السيسي نفسه يحقق كل الأحلام اللي في ذهنه، واللي في أذهان كل مواطن، حيث أن شعبنا العظيم قام بإنجازات لا يضاهيه فيها أي شعب، شعب أبهر العالم كله».

واصل: «السيسي يختصر الزمن لتحقيق كل أحلام المواطنين، عايز اللي يتعمل في سنة يتعمل في شهرين، اليوم عنده بيبدأ من صلاة الفجر لآخر الليل.. السيسي رجل منتهى اليقظة والخبرة».

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استكمل: «الرئيس أجرى 82 لقاء خلال رحلته لنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ72، وكل لقاء يسبقه إعداد نفسي وذهني ومعلوماتي، خاصةً أن بعض هؤلاء لا يحملون نوايا حسنة».