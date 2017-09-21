تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك التركي
تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك التركي
09:31 م الخميس 21 سبتمبر 2017
مطار أتاتورك التركي
اسطنبول - (د ب أ):
تحطمت طائرة خاصة فى مطار اتاتورك فى مدينة اسطنبول التركية، بينما كانت تحاول القيام بهبوط اضطرارى مساء اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء دوجان التركية.
وعرضت شبكة "إن تي في " الإخبارية الخاصة لقطات تظهر النيران مشتعلة في الطائرة على أحد المدارج.
ووفقا لشبكة"إن تي في " ، أصيب أربعة أشخاص بجراح ، ولكن لم ترد انباء عن سقوط قتلى.
وتم إغلاق مطار اتاتورك، وهو أكبر مطار فى تركيا، عقب الحادث.
ولم يتضح بعد السبب وراء الحادث
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