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تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك التركي

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مصراوي Masrawy

تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك التركي

09:31 م الخميس 21 سبتمبر 2017

تحطم طائرة خاصة في مطار أتاتورك التركي

مطار أتاتورك التركي

اسطنبول - (د ب أ):
تحطمت طائرة خاصة فى مطار اتاتورك فى مدينة اسطنبول التركية، بينما كانت تحاول القيام بهبوط اضطرارى مساء اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء دوجان التركية.

وعرضت "إن تي في " الخاصة لقطات تظهر النيران مشتعلة في الطائرة على أحد المدارج.

ووفقا لشبكة"إن تي في " ، أصيب أربعة أشخاص بجراح ، ولكن لم ترد انباء عن سقوط قتلى.

وتم إغلاق مطار اتاتورك، وهو أكبر مطار فى تركيا، عقب الحادث.

ولم يتضح بعد السبب وراء الحادث

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