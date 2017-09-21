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ميركل: لا تفكير في رفع الضرائب خلال الولاية القادمة

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مصراوي Masrawy

ميركل: لا تفكير في رفع الضرائب خلال الولاية القادمة

09:03 م الخميس 21 سبتمبر 2017

ميركل: لا تفكير في رفع الضرائب خلال الولاية القادمة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ألمانيا - (د ب أ):
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، في جيسن بولاية هيسن وسط ألمانيا، أنها لن ترفع الضرائب في حال بقائها مستشارة لألمانيا لفترة ولاية قادمة.

وقالت ميركل اليوم، وقبل أيام من انتخابات البرلمان "بوندستاج" أمام حوالي 3000 من أنصارها بالمدينة المذكورة: "لا نريد رفع الضرائب خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بل نريد تأمين الاستثمارات".

وأضافت ميركل أنها لن تلجأ إلى الاقتراض مجددا خلال تلك الفترة قائلة: "لن نعيش أيضا خلال الأعوام الأربعة المقبلة على مضخة الديون".

وأكدت ميركل ،خلال كلمة استغرقت نصف ساعة ،على التحول الذي تشهده وسائل المواصلات واعتمادها على محركات بديلة، وضرورة إجراء أبحاث بشأنها.

وفيما يختص بالعاملين بالرعاية الصحية،قالت ميركل : "العمل مع البشر يجب أن يكافأ بأجور تعادل أجور العاملين مع الماكينات"، مشيرة إلى ضرورة أن يطبق هذا بصورة تدريجية.

تتوجه ميركل غدا الجمعة إلى مدينة هيبنهايم جنوب ولاية هيسن ، وستكون هذه المحطة الأخيرة لظهورها في الحملة الانتخابية، قبل بدء الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل الموافق 24 من سبتمبر الجاري.

شهد اللقاء اعتراضا هامشيا لمحتجين على ميركل بالصفير والأصوات العالية، إلا أنه ظل سلميا وفقا لما صرحت به الشرطة هناك، حيث أشارت إلى وجود خمسين شخصا من المتعاطفين مع حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما ألغى حوالي 250 من أنصار الحزب القومي الألماني (النازيون الجدد)، وعلى غير المتوقع، مسيرة معارضة لميركل كانوا يعتزمون القيام بها.

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