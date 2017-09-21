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أنور قرقاش: تطوير إيران قدراتها الصاروخية أمر مقلق جدًا

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مصراوي Masrawy

أنور قرقاش: تطوير إيران قدراتها الصاروخية أمر مقلق جدًا

08:56 م الخميس 21 سبتمبر 2017

أنور قرقاش: تطوير إيران قدراتها الصاروخية أمر مقلق جدًا

أنور قرقاش

نيويورك - (أ ش أ)
قال أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي إن سعي إيران لتطوير قدراتها الصاروخية "مقلق جدا"، مشيرا إلى أن طهران ليست جادة في الالتزام بتعهداتها التي قطعتها للمجتمع الدولي.

وأكد قرقاش ـ في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز) اليوم ـ على ضرورة كبح السياسة الإيرانية في تدخلها بالمنطقة العربية، مضيفا أن تفسير إيران للاتفاق النووي يطلق يدها في المنطقة ويجعلها قوة توسعية متدخلة في المنطقة العربية.

وأضاف إن المجتمع الدولي يخشى من عدم التعامل مع مشكلة الصواريخ الباليستية في إيران، وعدم إتاحة إجراءات تفتيش كافية، ما يمكن طهران من أن تصبح كوريا شمالية أخرى وأن تنتج صواريخ ذات رؤوس نووية.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، قال قرقاش إن التحالف العربي بقيادة لا يشكل عقبة أمام الحل السياسي في اليمن، مؤكدا أن الحوثيين هم العقبة الأساسية أمام الحل السياسي.

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