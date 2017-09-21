وزير خارجية البحرين: الدول الأربع باقية على موقفها في مقاطعة دولة قطر

نيويورك - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، باقية على موقفها في مقاطعة دولة قطر.

وأضاف وزير الخارجية البحريني - في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية من نيويورك - "إن خطاب أمير قطر تميم بن حمد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يأت بجديد، وهذا لن يساعد على حل الأزمة، كما أنه لم يتحقق أي تقدم في الأزمة، ولم نصل الى أرضية مشتركة للحل مع قطر؛ بسبب أن هناك عنادا وتصلبا وإنكارا للواقع من جانب الدوحة".

وتابع آل خليفة "إذا كان هناك حوار مع الدوحة فلابد أن يكون له أسس صحيحة حتى يكون هناك حل جذري للأزمة، ودولة قطر لا زالت تكرر ادعاءات غير صحيحة مثل فرض الحصار والتآمر عليها".

ووصف وزير الخارجية البحريني الموقف الأمريكي من هذه الأزمة بأنه "واضح ومساعد ، لأنهم يرغبون بالوصول إلى حل لضمان استقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام ، ونقدر لهم هذا السعي ، فنواياهم سليمة ورغبتهم حقيقية لإنهاء الأزمة".

وعلى جانب آخر، أكد آل خليفة أن حديث الرئيس الإيراني حسن روحاني عن البحرين غير مقبول وسيتم الرد عليه ، مشيرًا إلى أن أموال الشعب الإيراني يتم إرسالها إلى المنظمات الإرهابية وعملائهم في المنطقة، ويجب على إيران وقف فكرة تصدير الثورة، وأن تمد يدها إلى جيرانها وألا تعبث بالشئون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف أن الجانب الأمريكي يعلم أن إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي، كما أنهم يعلمون أيضا أن هذا الاتفاق به ثغرات.