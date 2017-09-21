مصدر بالتموين: مقدما بلاغ "مكافآت المصيلحي" متهمان بارتكاب مخالفات مالية

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مُطلع بوزارة التموين، إن مقدمي بلاغات حصول الوزير علي المصيلحي على مكافآت تُقدر بنحو 600 ألف جنيه، متهمين بارتكاب مخالفات مالية.

وتقدّم المحامي أحمد مهران، اليوم، ببلاغ للنائب العام، بصفته وكيلاً عن محمد عصام عبد الله، مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، وأيمن عبد السلام زكى، مدير عام المكتب الفني باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ضد وزير التموين الدكتور على المصيلحي، متهمين إياه بالحصول على مكافآت مالية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بإجمالي 600 ألف جنيه تقريبا.

وأضاف المصدر المسؤول بوزارة التموين، لمصراوي، إن "ما أثير عن حصول الوزير على مكافأة بالمخالفة للقانون عار من الصحة، حيث أصدر اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمساعدات الأجنبية، بعد موافقة مجلس الإدارة في 18 أكتوبر 2016 بتحديد مكافأة وزير التموين بصفته رئيس مجلس الإدارة، وقد تقاضى مكافأة مجلس الإدارة السنوية وزراء التموين المتعاقبين بصفتهم رؤساء للجنة، وذلك وفقًا للقواعد والقانون المنظم لعمل اللجنة باعتبارها هيئة غير حكومية ذات طابع خاص ولا تمول من الموازنة العامة للدولة".

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن حسابات اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية تشرف عليها وزارة المالية وفقًا للقانون المنظم لعملها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

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