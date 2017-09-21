مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية
مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية
08:49 م الخميس 21 سبتمبر 2017
مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية
القاهرة - مصراوي:
أجرى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الخميس، جول تفقدية بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية.
كما شملت جولة "العراقي" تفقد الخدمات الأمنية بشارع الهرم ومنطقتي العمرانية والطالبية، وقوات تأمين محيط جامعة القاهرة.
ووجه مدير أمن الجيزة بانتشار الخدمات المرورية بالشوارع المؤدية إلى المدارس وجامعة القاهرة، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.
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