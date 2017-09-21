الزراعة: الفلاح أهم عناصر التنمية.. ونعمل لصالحه (فيديو)

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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، مساء الخميس، إن «الفلاح المصري هو الضمانة الحقيقية لأمن مصر الغذائي، وأهم عنصر من عناصر التنمية في هذا الوطن».

أضاف عبد الدايم، خلال تصريحاته لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن هناك عدة اجتماعات تم عقدهم في وزارة العدل، بحضور ممثلين عن الفلاحين والزراعة والمالية، وتم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون النقابة، موضحًا أنه لم تتم حتى الآن الموافقة على القانون بصورة نهائية.

أكد أن الوزير الدكتور عبد المنعم البنا، شكّل لجنة تضم ممثلين الفلاحين على مستوى الجمهورية، وجميع المستشارين للهيئات التابعة للوزارة، لتناقش مواد هذا القانون، من أجل أن تكون كل مواده في صالح الفلاح المصري.

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تابع: «الزراعة تعمل دائمًا لصالح الفلاح، والوزير لم يتخذ أي قرار يخص الفلاح منذ تنصيبه إلا بحضور ممثلين شرعيين عنه، نحن ملتصقين التصاقًا قويًا بالفلاح وبممثليه ولن نأخذ قرار إلا في مصلحته».