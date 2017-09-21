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إصلاح عطل خط الأكسجين بمستشفى الطب النفسي في طنطا

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إصلاح عطل خط الأكسجين بمستشفى الطب النفسي في طنطا إصلاح عطل خط الأكسجين بمستشفى الطب النفسي في طنطا

التحرير

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قال الدكتور السيد تاج الدين، مدير مستشفى الطب النفسى والعصبى التابعة لجامعة طنطا، إنه تم إصلاح العطل بالماسورة الرئيسية لخط الأكسجين المخصص لتنفس المرضى بالمستشفي.

وأشار "تاج الدين"، في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن زيادة الأكسجين في "الخزانات" المعبأ فيها، أدى إلى زيادة الضغط على المواسير المغذية لغرف المرضي، ما أدى إلى عطل بالماسورة الرئيسية.

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وتابع: "استعنا على الفور بإسطوانات الأكسجين المتوفرة كاحتياطي في الحالات الخرجة، وتم اصلاح العطل وإعادة تدفق الأكسجين داخل المواسير بشكل آمن".

تاج الدين نوه بأنه تم استدعاء فريق فني من المستشفي الرئيسي، لإصلاح العطل الذي لم يستغرق سوى 20 دقيقة فقط، ولم يؤثر على صحة المرضي اطلاقا، وتم التأكد من استقرار حالتهم جميعا.

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التحرير

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