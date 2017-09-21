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الأوقاف للمواطنين: لابد أن نشد على أيد المفسدين المخربين

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الأوقاف للمواطنين: لابد أن نشد على أيد المفسدين المخربين الأوقاف للمواطنين: لابد أن نشد على أيد المفسدين المخربين

التحرير

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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مساء الخميس، إنه «يتمنى أن يكون العام الهجري الجديد، عام خير وبر وإحسان وتنمية على المصريين والأمة الإسلامية».

أضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الخميس، أن الوزارة نظمت احتفالًا في مسجد الحسين بالعام الهجري الجديد، وتم فيه تناول الخصال النبوية الحميدة، متمنيًا أن «تحقق نهضة اقتصادية وأن تنهي صراعاتها وتستكمل خارطة الطريق وتسير على دروب التنمية».

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ووجه رسالة إلى المواطنين بمناسبة العام الجديد، قائلًا: «اعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا.. ترابطوا تماسكوا، لابد أن نشد على أيد المفسدين المخربين، ومعية الله عز وجل تشلمنا جميعًا، نريد أن نأصل قيم الخير في أخلاقنا».

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التحرير

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