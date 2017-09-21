شكري: مصر قلقة من مسار مفاوضات سد النهضة

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دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية المختصة بملف سد النهضة على المستوى الوزاري.

شكري أعرب، في مؤتمر مشترك مع وزير خارجية إثيوبيا، عن قلق مصر البالغ تجاه اللجنة نتيجة عدم حسمها لبعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري؛ ما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة للسد علي دول المصب.

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ونوه شكري بضرورة إطلاق الدراسات في أسرع وقت ممكن، والالتزام بالإطار الزمني المحدد من قبل إتفاق إعلان المبادئ.

فيما أكد الوزير الإثيوبى الالتزام باتفاق المبادئ الثلاثى، معتبره ممثلًا لخارطة طريق التعاون بين الدول الثلاث، وأكد تفهمه لدواعي قلق الإدارة المصرية.