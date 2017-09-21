مطران الكنيسة الأسقفية: مجلس كنائس مصر يخدم الكنيسة والدولة

القاهرة - أ ش أ:

قال المطران منير حنا، مطران الطائفة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الأفريقي، إن مجلس كنائس مصر يهدف من أجل العمل لخدمة الكنيسة والوطن والدولة المصرية تحت مظلة المواطنة.

وأشار المطران حنا ، في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لمجلس كنائس مصر التي تستضيفها الكاتدرائية ، اليوم الخميس، إلى أن فكر المسيح يدفعنا لتطبيق المحبة والعمل من أجل الكنيسة ونعمل على تنمية وحدة الكنائس وهناك نماذج مختلفة ناجحة في العمل والتعاون بين الكنائس المصرية وابرزها ترجمة الكتاب المقدس الى لغة الاشارة العربية وفق الترنيم الذي يشترك به مرنمون من كل كنائس مصر.

وأضاف " أدعو كافة الكنائس للعمل المشترك من اجل خدمة الكنيسة وبلادنا الحبيبة".