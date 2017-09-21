بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حريق منزل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب ٦ أشخاص، اليوم الخميس، بإغماءات واختناقات، إثر نشوب حريق، في منزل أحد المواطنين، بعزبة الضهر، التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، تلقت بلاغًا من عيد خليل، مسؤول وحدة إسعاف مطوبس، بنشوب حريق في منزل أحد المواطنين، بعزبة الضهر، ووجود إصابات بين الأهالي.

انتقلت ٣ سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، بعزبة الضهر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطوبس المركزي.

وأسفر الحادث عن إصابة ٦ أشخاص هم: "ليلى.ع.ع - ٢٠ عامًا، ومريم.ع.ع - ٢٣ عامًا، وألفت. ر.ا - ٢٢ عامًا، وجيهان ر.ا - ٢٠ عامًا، وفتوح. م.ا - ٣٢ عامًا، وسعدية م.ا - ٢٢ عاما".