العبادي يبلغ الرئيس العراقي رفضه لإجراء الاستفتاء في كردستان

بغداد - (د ب أ):

جدد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، مساء اليوم الخميس، موقف حكومته الثابت برفض اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان .

وقال العبادي خلال اجتماعه بالرئيس العراقي فؤاد معصوم " إن الاولوية هي للحرب على عصابات داعش الارهابية، وتحرير الاراضي العراقية، واعادة النازحين، واهمية عدم اثارة اية اشكالات تعرقل تقدم قواتنا البطلة".

وشدد " أن موقفنا ثابت والمتضمن رفض الاستفتاء في اقليم كردستان لعدم دستوريته،والحفاظ على العراق الموحد، واستمرار الحوار لحل الاشكالات العالقة ضمن سقف الدستور، وان العالم كله يقف معنا في وحدة العراق وسيادته وحربه ضد الارهاب".

وقال العبادي "إن أي اجراء يتخذ من طرف واحد مرفوض، وان باب الحوار مفتوح وفق الدستور والعراق الواحد".

وأكد مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان، أن أستفتاء الإقليم على الاستقلال عن العراق سيجري في موعده المقرر، يوم 25 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا آخر التطورات والمستجدات السياسية، اضافة إلى مسألة إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.

وقال بيان لرئاسة اقليم كردستان، حصلت وكالة الانباء الالمانية، على نسخة منه إن" ماكرون أشاد بدور اقليم كردستان في محاربة تنظيم داعش، واحتضان النازحين من المناطق التي شهدت معارك بين القوات الأمنية ومسلحي داعش"، مؤكدا دعم بلاده لوحدة العراق، وحقوق شعب كردستان في اطار الدستور العراق.

وأشار البيان إلى أن ماكرون طلب من بارزاني، تأجيل إجراء الاستفتاء، الا أن بارزاني أكد أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد، لافتا الى أن أبواب الحوار لم تغلق، وسيبدأ الاقليم حوارا مع بغداد بعد اجراء الاستفتاء.