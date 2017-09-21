أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العبادي يبلغ الرئيس العراقي رفضه لإجراء الاستفتاء في كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العبادي يبلغ الرئيس العراقي رفضه لإجراء الاستفتاء في كردستان

08:17 م الخميس 21 سبتمبر 2017

العبادي يبلغ الرئيس العراقي رفضه لإجراء الاستفتاء في كردستان

رئيس العراقية حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ):
جدد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، مساء اليوم الخميس، موقف حكومته الثابت برفض اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان .

وقال العبادي خلال اجتماعه بالرئيس العراقي فؤاد معصوم " إن الاولوية هي للحرب على عصابات داعش الارهابية، وتحرير الاراضي العراقية، واعادة النازحين، واهمية عدم اثارة اية اشكالات تعرقل تقدم قواتنا البطلة".

وشدد " أن موقفنا ثابت والمتضمن رفض الاستفتاء في اقليم كردستان لعدم دستوريته،والحفاظ على العراق الموحد، واستمرار الحوار لحل الاشكالات العالقة ضمن سقف الدستور، وان العالم كله يقف معنا في وحدة العراق وسيادته وحربه ضد الارهاب".

وقال العبادي "إن أي اجراء يتخذ من طرف واحد مرفوض، وان باب الحوار مفتوح وفق الدستور والعراق الواحد".

وأكد مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان، أن أستفتاء الإقليم على الاستقلال عن العراق سيجري في موعده المقرر، يوم 25 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا آخر التطورات والمستجدات السياسية، اضافة إلى مسألة إجراء الاستفتاء في اقليم كردستان.

وقال بيان لرئاسة اقليم كردستان، حصلت وكالة الانباء الالمانية، على نسخة منه إن" ماكرون أشاد بدور اقليم كردستان في محاربة تنظيم داعش، واحتضان النازحين من المناطق التي شهدت معارك بين القوات الأمنية ومسلحي داعش"، مؤكدا دعم بلاده لوحدة العراق، وحقوق شعب كردستان في اطار الدستور العراق.

وأشار البيان إلى أن ماكرون طلب من بارزاني، تأجيل إجراء الاستفتاء، الا أن بارزاني أكد أن الاستفتاء سيجري في موعده المحدد، لافتا الى أن أبواب الحوار لم تغلق، وسيبدأ الاقليم حوارا مع بغداد بعد اجراء الاستفتاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحشد الشعبي : إنقاذ 30 أسرة من يد داعش في العراق

    أخبار

  • مقتدى الصدر: التحرك نحو انفصال إقليم كردستان عن العراق يعد انتحارًا

    أخبار

  • تعرب عن قلقها البالغ إزاء إستفتاء تقرير المصير لإقليم كردستان

    أخبار

  • العمليات المشتركة العراقية تعلن تحرير قضاء (عنه) بالكامل

    أخبار

إعلان

aa6e15d67e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة