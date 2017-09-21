الحشد الشعبي : إنقاذ 30 أسرة من يد داعش في العراق

بغداد - أ ش أ

أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، اليوم الخميس، إنقاذ 30 أسرة عراقية حاول تنظيم داعش الإرهابي تحويلها إلى دروع بشرية في عمليات تحرير شمال الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقال المعموري ـ في تصريحات خاصة لقناة "السومرية" الإخبارية ـ إن قوات الحشد الشعبي وطيران الجيش حققوا نتائج مبهرة في تقدمهم السريع ضمن صفحة تحرير شمال الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين ، وتم تحرير مجموعة من القرى كانت تشكل نقاط إرتكاز مهمة للتنظيم الإرهابي.

وأضاف أن أربعة خطوط دفاعية لـ"داعش" إنهارت دون أي قتال بسبب إنكسار معنوياتهم، مشيرا إلى أن عشرة مسلحين من التنظيم سلموا أنفسهم لقوات الأمن، فيما تم إنقاذ نحو 30 أسرة حاول داعش تحويلها إلى دروع بشرية لايقاف تقدم القوات.