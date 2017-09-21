مباحثات روسية صينية لبحث التسوية السياسية في سوريا

موسكو - أ ش أ

عقد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانواف جلسة مع ممثل الحكومة الصينية للشئون السورية شيه شياويان، اليوم الخميس، لبحث تدابير تحقيق استقرار الوضع في سوريا سياسيا وعسكريا.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، وأوردته قناة (روسيا اليوم) "إنه تم خلال اللقاء تبادل مفصل للآراء حول مجموعة المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية الطويلة الأمد في سوريا مع التركيز على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها ووحدة أراضيها".

وبحث الطرفان كافة التدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي والعسكري في سوريا والقضاء على بؤرة الإرهاب الدولي على أراضيها وتحسين الحالة الإنسانية.

وشدد الدبلوماسيان الروسي والصيني على أهمية مواصلة الجهود الدولية والإقليمية التى تهدف إلى المساعدة في دفع التسوية السياسية في سوريا إلى الأمام على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التفاعل الروسي الصيني الوثيق بشأن القضية السورية سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.