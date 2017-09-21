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مباحثات روسية صينية لبحث التسوية السياسية في سوريا

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مصراوي Masrawy

مباحثات روسية صينية لبحث التسوية السياسية في سوريا

07:59 م الخميس 21 سبتمبر 2017

مباحثات روسية صينية لبحث التسوية السياسية في سوريا

ميخائيل بوجدانواف

موسكو - أ ش أ 

عقد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانواف جلسة مع ممثل الصينية للشئون السورية شيه شياويان، اليوم الخميس، لبحث تدابير تحقيق استقرار الوضع في سوريا سياسيا وعسكريا.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، وأوردته قناة ( اليوم) "إنه تم خلال اللقاء تبادل مفصل للآراء حول مجموعة المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية الطويلة الأمد في سوريا مع التركيز على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها ووحدة أراضيها".

وبحث الطرفان كافة التدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي والعسكري في سوريا والقضاء على بؤرة الإرهاب الدولي على أراضيها وتحسين الحالة الإنسانية.

وشدد الدبلوماسيان الروسي والصيني على أهمية مواصلة الجهود الدولية والإقليمية التى تهدف إلى المساعدة في دفع التسوية السياسية في سوريا إلى الأمام على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التفاعل الروسي الصيني الوثيق بشأن القضية السورية سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

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