النصر يخطف التعادل من سموحة في اللحظات الأخيرة

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تعادل فريق النصر مع سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أفتتح السيد فريد، لاعب سموحة هدف المباراة الوحيد لفريقه فى مرمى النصر، وذلك في الدقيقة 70 من عُمر اللقاء، حيث استغل السيد فريد عرضية متقنة وحولها داخل مرمى فريق النصر، وأضاف التعادل لفريق النصر في الدقيقه 3 من الوقت بدل الضائع في المباراة.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده 5 نقاط، بينما ارتفع رصيد النصر إلى نقطتين من ثلاث مباريات خاضها حتى الأن في المسابقة.