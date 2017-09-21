مقتدى الصدر: التحرك نحو انفصال إقليم كردستان عن العراق يعد انتحارًا

بغداد - أ ش أ

وجه زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر رسالة إلى الزعماء الأكراد في اقليم كردستان العراق، معتبرا أن تحركهم نحو إنفصال الإقليم عن العراق يعد انتحاراً.

ودعا الصدر ـ في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية ـ زعماء الأكراد إلى الحوار، مطالباً الحكومة العراقية بالحفاظ على وحدة البلاد.

ومن المقرر تنظيم إستفتاء تقرير مصير إقليم كردستان العراق يوم 25 سبتمبر الجاري، وتتصاعد تخوفات من تداعيات سلبية لهذا الإستفتاء على إستقرار وأمن العراق ومنطقة الشرق الأوسط.