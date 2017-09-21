تقرير أميركي رسمي ينتقد طريقة تدريب الشرطة الافغانية

واشنطن - (ا ف ب):

اعتبرت هيئة "سيجار" الاميركية المكلفة بالتحقق عن طريقة عمل الولايات المتحدة في أفغانستان، أن التدريب الاميركي للشرطة الافغانية يتسم بالفشل وتتخلله ثغرات أساسية.

وبعد 16 عاما على الاجتياح الاميركي لأفغانستان، ورغم 70 مليار دولار صرفت حتى الان لتكون قوات الامن الافغانية قادرة على القيام بدورها بمعزل عن القوات الاميركية، لا تزال حركة طالبان المتمردة تفرض سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد.

وقال رئيس الهيئة جون سوبكو إن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لمواجهة التحدي الامني في أفغانستان. وأضاف، في كلمة القاها أمام مركز تحليل في واشنطن، أن بلاده لا تملك حتى وحدة خاصة مكلفة بالتدريب في مناطق معادية ما أدى إلى انتقال العمل بشكل تلقائي إلى العسكريين.

وأضاف سوبكو، حسب خطابه الذي وزع نصه على وسائل الاعلام: "لقد قام أحد الضباط بمتابعة مسلسل تلفزيوني ليتعلم كيفية التدريب".

وتابع قائلا: "في شرق أفغانستان التقينا طيار مروحية للجيش الاميركي كلف بالتدريب على حفظ الامن"، كما أن بعض الدورات التدريبية كانت تعتمد على عرض عبر "باور بوينت" يعود إلى عمليات الحلف الاطلسي في البلقان في التسعينات.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن، الشهر الماضي، استراتيجية أميركية جديدة في أفغانستان تضمت ارسال نحو ثلاثة الاف جندي اضافي لتعزيز تدريب القوات الافغانية.