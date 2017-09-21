استعدادت لعقد مؤتمر الشباب الدولي بجنوب سيناء

جنوب سيناء - داليا منير:

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأعطى المحافظ، إشارة البدء في رفع كفاءة مرافق المدينة استعدادًا لانعقاد ملتقى الشباب الدولي في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد فودة على ضرورة العمل من اليوم لظهور المدينة بالشكل اللائق، منوهًا برفع كفاءة قاعة المؤتمرات الكبرى، ودورات المياه والكافتريات بمطار شرم الشيخ لتتناسب مع الاعداد والوفود القادمة لحضور المؤتمر.

وكذلك استكمال أعمال التأمين لباقي الفنادق، من كاميرات وبوابات وأسوار خارجية وأجهزة إكس راي، وزيادة أعداد أفراد الأمن مع الاهتمام بتدريبهم وتوعيتهم وتلقينهم بأهمية المؤتمر، وغيرها من الإجراءات.