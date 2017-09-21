الرئيس الأفغاني يشكر ترامب على زيادة القوات الأمريكية في بلاده

نيويورك - (د ب أ):

أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن شكره للرئيس الامريكى دونالد ترامب اليوم الخميس لقراره بزيادة وجود القوات الامريكية في أفغانستان.

وقال غنى إن هذه الخطوة "تغير هائل على الارض"، وترقى إلى "اختلاف الليل والنهار. لقد انقشعت سحابة عدم اليقين".

وقررت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" زيادة عدد الجنود الأمريكيين إلى ثلاثة الاف شخص ،بعد أن أعلن ترامب الشهر الماضي استراتيجية إدارته في افغانستان.

وسعى غني لطمأنة الولايات المتحدة بأن جيشه سيتولى زمام المبادرة.

وقال إن "النصر على مرأى البصر.. لا نطلب شيكا على بياض. مصممون على القيام بواجبنا".

وقال ترامب إنه يشعر بأنه "تم احراز تقدم كبير" وتعهد بمهاجمة الارهابيين في أوكار التطرف.

وفى اعلانه عن الاستراتيجية في أغسطس لم يحدد الرئيس عدد القوات التي سيرسلها ولكن وزارة الدفاع الامريكية ذكرت هذا الاسبوع أنها أرسلت أكثر من 3 الاف جندي إضافي.

ولدى الجيش الامريكى حاليا حوالى 11 الف جندى فى افغانستان.

وتسيطر حركة طالبان على حوالي 11 في المائة من أفغانستان، بينما تنافس للسيطرة على 30 % أخرى من الارض.