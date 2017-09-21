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مسئول الأغذية لعبد الناصر: كانت الجبنة القريش تُصنع لحسابه في معمل خاص

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مسئول الأغذية لعبد الناصر: كانت الجبنة القريش تُصنع لحسابه في معمل خاص مسئول الأغذية لعبد الناصر: كانت الجبنة القريش تُصنع لحسابه في معمل خاص

التحرير

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قال اللواء عبد الرءوف جمعة، مسئول التغذية في عهد جمال عبد الناصر، ردًا على حديث عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، خلال سيرته الذاتية «كتابيّه»، عن أن عبد الناصر كان يستورد طعامه من سويسرا، إن «ناصر كان محترمًا، وكان يُصدر شيك بمبلغ 25 قرش صاغ لكمية الجبنة القريش التي تُصنع في معمل خاص لحسابه حتى لا تختلط الأوراق».

أضاف جمعة، خلال تصريحاته لبرنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، «كان يصدر الشيك من ناصر إلى محمد سعيد الرافعي، رئيس مجلس إدارة للألبان، ومن بعده أبو بكر الجمال، ومن بعده مُحرم حسونة النواوي.. ناصر كان كل أكله من مصري، كل أكله صُنع في مصر، أعلم أن بعض الجهات الأخرى كانت تستورد طعامًا بالفعل، لكن إلا عبد الناصر».

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تابع: «عبد الناصر لن يُشوّهه حيًا أو ميتًا، لأنه كان زعيمًا لمصر، وهو كان من هواة الجبن، والبقوليات خاصةً الفول والعدس، هو ابن القوات المسلحة، وكان متواضعًا محترمًا، ولم يتطفل على أحد، أراد احترام العالم بدون عطف، ولم يُرد عطفًا بدون احترام، وليس من حق أحد أن يُغالط، ناصر أسمى من أي حد يشوّهه».

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