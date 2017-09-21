مصر قلقة إزاء استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان: حريصون على وحدة العراق

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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء قرار تنظيم استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان العراق، والمزمع عقده يوم 25 الجاري وتداعياته المحتملة.

وأكد البيان، أن قلق مصر نابع بالأساس من حرصها على وحدة واستقرار العراق الشقيق، واستمرار رابطة الأخوة واللحمة التي تجمع كافة أطياف الشعب العراقي. وشدد البيان على ضرورة إدراك التداعيات بعيدة المدى المتعلقة بإجراء الاستفتاء على استقرار وأمن العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

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وأشار البيان إلى ضرورة تفعيل الآليات التي تسمح بمزيد من الحوار بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان بشأن القضايا الخلافية، للوصول الى توافق بشأنها يفضي إلى حفاظ العراق على وحدته ومقدراته، بما يسهم في استعادة دوره الإقليمي والدولي.