أخبار عاجلة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الخارجية الإثيوبي يدعو سامح شكري لزيارة أديس أبابا

Google+ Print
وزير الخارجية الإثيوبي يدعو سامح شكري لزيارة أديس أبابا وزير الخارجية الإثيوبي يدعو سامح شكري لزيارة أديس أبابا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع ورقيناه جيبيو وزير خارجية إثيوبيا على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، وبخاصة الإعداد للجنة العليا المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية عقد اللقاءات الدورية بينهما كل شهرين لمتابعة العلاقات الثنائية.

كما قام وزير الخارجية الإثيوبي بدعوة الوزير شكري لزيارة أديس أبابا كضيف للوزير الإثيوبي خلال الأسابيع القادمة.

شاهد أيضا

ونوه المتحدث باسم الخارجية، إلى أن اللقاء تناول كذلك المحادثات الفنية الخاصة بسد النهضة، حيث أعرب سامح شكري عن قلق البالغ من الجمود الذي يعتري عمل اللجنة الفنية الثلاثية نتيجة عدم حسم بعض الجوانب الخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لحسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت التزاما بالإطار الزمني المحدد من قِبل اتفاق إعلان المبادئ.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي على إلتزام بلاده الكامل باتفاق المبادئ الثلاثي، معتبرا أن الاتفاق يمثل خارطة الطريق للتعاون بين الدول الثلاث، كما أكد على تفهمه الكامل لدواعي القلق المصري في هذا الشأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة