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بكري: الصهاينة مدنسو الأقصى لا يمكن أن يكونوا صناع سلام

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بكري: الصهاينة مدنسو الأقصى لا يمكن أن يكونوا صناع سلام بكري: الصهاينة مدنسو الأقصى لا يمكن أن يكونوا صناع سلام

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح ، خلال مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ72، تستنهض العالم لمواجهة الإرهاب، وللوقوف إلى جانب الدولة الوطنية الحديثة، باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «كلمة السيسي كانت دفاعًا عن سوريا ووحدة أرضها وشعبها، وكذلك الحال بالنسبة للعراق وليبيا واليمن، كما كانت تأكيدًا على أن حل القضية الفلسطينية هو انسحاب إسرائيل من حدود 1967».

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وتابع: «العالم أصبح يتعامل بازدواجية في المعايير، كما يحدث مع قطر رغم إدانتها المؤكدة بالوثائق والمستندات في دعم الإرهاب، كما يحدث أيضًا في تعامله مع إسرائيل العدو المحتل الغاشم، القتلة المجرمون الذين دنسوا المسجد الأقصى، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا صناع سلام».

وواصل: « قدمت الكثير وناضلت من أجل القضية الفلسطينية، شعب مصر ضحى، وكذلك جيشها من أجل فلسطين، ولا يمكن أن يأتي وقت ونتصور أن الصهاينة سيكفوا عن التآمر».

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التحرير

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