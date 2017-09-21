خالد الجندي: هناك صدق يكرهه الله.. وكذب يحبه الله (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الخميس، إنه «في فقه الأعمال المقبولة بالإسلام، هناك صدق يكرهه الله، وكذب يحبه الله».

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن الإمام علي بن عثمان المديني، أكد أن «الواشي الذي يشي إليك بما قاله غيرك، وإن كان صادقًا، يُوقع بينك وبينه، وقع في صدق يبغضه الله، ومن يُصلح بين اثنين بكلام لطيف يعتبر كذب يحبه الله، لأن هدفه الإصلاح».

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وتابع: «لو حد بينقل كلام بين اثنين هدفه إنه يوقع بينهم حتى لو بينقل الكلام ده بصدق، فصدقه يكرهه الله، ولو واحد بيصالح راجل وزوجته بكلام لطيف يعني ده بيحبك ده راجل طيب، فهذا كذب يحبه الله».