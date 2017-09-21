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مصرع أمين شرطة في مشاجرة بالأسلحة بالغربية

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مصرع أمين شرطة في مشاجرة بالأسلحة بالغربية مصرع أمين شرطة في مشاجرة بالأسلحة بالغربية

التحرير

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لقي أمين شرطة بقطاع جهاز الأمن الوطني، في العقد الرابع من عمره مصرعه، اليوم الخميس، في مشاجرة حامية أستخدمت فيها العصي والأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين لخلافات بسبب الجيرة، بقرية تفهنا العزب بدائرة مركز زفتى في محافظة الغربية.

وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالغربية، بمصرع "أحمد وهدان" أمين شرطة بقطاع جهاز الأمن الوطني، حال تصادف مروره بشوارع القرية المذكورة واندلاع المشاجرة بين عائلتين، وهو ما أدى إلى إصابته ووفاته.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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التحرير

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