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إنقاذ فندق عائم مهجور من الغرق بالأقصر

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إنقاذ فندق عائم مهجور من الغرق بالأقصر إنقاذ فندق عائم مهجور من الغرق بالأقصر

التحرير

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تمكن الإنقاذ النهري بالأقصر، من إنقاذ فندق عائم بمرسى إسنا السياحي من الغرق بجنوب المحافظة.

وكانت شرطة المسطحات المائية لاحظت وجود ميول في الفندق العائم "ريال بوت"، المهجور منذ 6 سنوات في مرسى إسنا السياحي، مما أدى إلى تدهور حالته، لعدم صيانته وتجديده.

وقامت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع سلطات مجلس مدينة إسنا، والمسطحات المائية، من تحريك الفندق العائم من موقعه وتعويمه لاستعدال الميول، وإنقاذه من الغرق، وإرجاعه مرة أخرى.

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ومن المقرر قيام لجنة بمعاينة الفندق العائم، للكشف عن صلاحيته، ومدى الأضرار التي لحقت به، وأدت إلى حدوث الميول به.

جدير بالذكر أن الأقصر شهدت تدهورًا لعدة فنادق عائمة، لترك مالكيها لها بسبب الركود السياحي وعدم قيامهم بعمليات إحلال وتجديد.

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التحرير

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