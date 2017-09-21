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إغلاق مسجد «الملك فاروق» بالشرقية.. والآثار: «تُحفة نادرة.. وكان يتبعنا»

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إغلاق مسجد «الملك فاروق» بالشرقية.. والآثار: «تُحفة نادرة.. وكان يتبعنا» إغلاق مسجد «الملك فاروق» بالشرقية.. والآثار: «تُحفة نادرة.. وكان يتبعنا»

التحرير

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على بُعد أمتار من شاطيء ترعة «الإسماعيلية» المُمتد بطول منطقة التفتيش بقرية «أنشاص الرمل» في الشرقية، وفور أن تتجاوز قدماك «كوبري التفتيش» بالمنطقة، تُلاحظ عيناك بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك ثمة خطأ وإهمال كبير تسبب فيما آل إليه حال آثار الملك فاروق، حتى انتهى بها الحال إلى «خرابات» ومسجد مُغلق في وجه المُصلين.

المسجد يُعد تُحفة معمارية نادرة؛ إذ يجمع بين مظاهر معمارية قلما تجتمع في مكان واحد في الآثار الإسلامية، حيث يضم المسجد قِباب مروحية، ويُشبه في تكوينه مسجد «قُبة الصخرة» فضلًا عن احتوائه على مدخل سري بناحية المعهد الديني بالواجهة الشمالية الشرقية للمسجد.

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ورغم تسجيله بوزارة الأوقاف باسم «الجامع الكبير ببساتين أنشاص الرمل» إلا أن المسجد يُعرف بين أهالي المنطقة بـ«مسجد الملك فاروق» نسبة إلى تاريخه وتاريخ تشييد المباني المجاورة له، حيث لم يُستدل بطريقة قاطعة من خلال نص تأسيسي على المُنشيء الفعلي للمسجد، واختلفت الآراء كثيرًا حول ذلك، فمنها من يُرجح أن الملك فؤاد الأول هو من أنشأ المسجد وأن «فاروق» استكمل أعمال الإنشاء، ورأي آخر يؤكد على أن الخديوي عباس هو من أنشأه، إلا أن الرأي الراجح أن تاريخ المسجد يعود لفترة حكم الملك فاروق (1936 – 1952) ميلادية.

ويطلق على المسجد لقب «ذو القبة» حيث أنه عبارة عن مساحة مربعة وسطى مغطاة بالكامل بقبة مركزية، وهو ما يُعد تقليدًا كان مُتبعًا في العمارة العثمانية، لجأ إليه الأتراك العثمانيين؛ لبرودة الجو في «القسطنطينية» قبل أن ينتقل هذا الأسلوب في تغطية المساجد إلى إبان فترة حكم عصر أسرة «محمد علي».

ويتنوع سُمك جدران المسجد ما بين المتر في الواجهات الخارجية، ونصف المتر في الحوائط الداخلية، حيث شُيد المسجد بجوار القصر الذي أنشأه الملك فاروق كي يستريح فيه وقت زيارته للمنطقة، حيث كان هناك سور واحد يضم المسجد والقصر، إلا أنه تم فصلهما بعدما أصبح القصر خاضعًا للقوات المسلحة في المنطقة، فيما يحتوي المسجد على عدة تُحف، منها الساعة المُهداة للملك فاروق من دولة ليبيا، يبلُغ ارتفاعها أكثر من مترين، إلا أنها حاليًا مُعطلة، وكذا دِكة المُقريء، والتي تحتوي على زخارف أطباق نجمية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى المِشكاة النحاسية ثُمانية الأضلاع التي تتدلىٰ من مركز القبة.

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وأُدخلت على المسجد عِدة تجديدات، حيث تم استغلال المساحة المُستطيلة التي تطل على الواجهة الجنوبية الغربية، والتي كانت في الأصل عبارة عن حديقة تتقدم الجامع، قبل أن تُجرى عليها تجديدات لتُصبح المسجد الرئيسي؛ نظرًا لصغر مساحة المسجد الأثري والتي لا تستوعب المُصليين، حيث تم إنشاء مسجد آخر يُحاكي في تصميمه المسجد الأثري من حيث الزخارف والشكل المعماري، فيما أُغلق الأخير في وجه المُصلين منذ أربعة أشهر.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى شوقي، مدير عام هيئة التفتيش على الآثار الإسلامية بالشرقية، أن المسجد خاضع لهيئة التنسيق الحضاري بمحافظة الشرقية، منوهًا بأنه سبق وتم ضمه لقطاع الآثار الإسلامية، وذلك لمدة ستة أشهر فقط، قبل تولي الدكتور فرج فضة، رئاسة قطاع الآثار الإسلامية بالشرقية، والذي كان أول قراراته خروج المسجد من عِداد الآثار التابعة للقطاع.

وأضاف شوقي لـ«التحرير» أنه تم الانتهاء من كافة الأبحاث اللازمة حول المسجد، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من توقيعه على الخريطة المساحية من قِبل إدارة المساحة بقطاع الآثار الإسلامية، حتى يتسنىٰ عرضه على اللجنة الدائمة للآثار؛ لتسجيله في عِداد الآثار الإسلامية مرةً أخرى، خاصة وأنه يُعد بمثابة تُحفة معمارية فريدة من نوعها في تاريخ الآثار الإسلامية.

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