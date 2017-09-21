العثور على جثة شاب في ترعة بالبدرشين
العثور على جثة شاب في ترعة بالبدرشين
07:31 م الخميس 21 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، على جثة شاب غريق بترعة بمركز البدرشين.
المعاينة الاولية كشفت ان الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية أو آثار طعنات، وتم نقلها إلى المشرحة؛ للتوصل إلى هويتها.
ويفحص رجال المباحث بقسم شرطة البدرشين بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية. وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
هرب من ملاحقة أحد ضحاياه فقفز من الطابق الـ12.. مصرع "نصاب" بالهرم
-
ضبط لحوم فاسدة داخل سوبر ماركت شهير بشارع الهرم
-
ضبط صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية بعين شمس
-
سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها: شغلني في الملاهي والبارات
إعلان
إعلان