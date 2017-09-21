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العثور على جثة شاب في ترعة بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة شاب في ترعة بالبدرشين

07:31 م الخميس 21 سبتمبر 2017

العثور على جثة شاب في ترعة بالبدرشين

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، على جثة شاب غريق بترعة بمركز البدرشين.

المعاينة الاولية كشفت ان الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية أو آثار طعنات، وتم نقلها إلى المشرحة؛ للتوصل إلى هويتها.

ويفحص رجال المباحث بقسم شرطة البدرشين بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية. وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.

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