العثور على جثة شاب في ترعة بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، على جثة شاب غريق بترعة بمركز البدرشين.

المعاينة الاولية كشفت ان الجثة لا توجد بها إصابات ظاهرية أو آثار طعنات، وتم نقلها إلى المشرحة؛ للتوصل إلى هويتها.

ويفحص رجال المباحث بقسم شرطة البدرشين بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية. وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث.