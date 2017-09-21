الأمن العام يضبط 193 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنَّ ضباط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة- عن ضبط 193 قضية مخدرات، ضُبط خلالها نحو 15 كجم بانجو، و7.5 كجم حشيش، و2 كجم هيروين، و80 جم من مخدر الفودو، و100 جم من مخدر الإستوركس، و20 ألفا و108 أقراص مخدرة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات، ضمت 9 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة، كما تم ضبط 69 متهما هاربا، و13 متهما ارتكبوا أعمال البلطجة، علاوة عن ضبط 448 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 6 سيارات مسروقة.